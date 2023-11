Extra vitaminepillen in de winter helpen niet: zo versterk je echt je immuunsysteem

De eerste snifjes en snotters zijn alweer begonnen. En dan moet het griepseizoen nog beginnen. Logisch dat je alles probeert om je immuunsysteem een boost te geven, zodat je niet weer de hele winter verkouden bent. Maar helpen je dappere pogingen ook?

Waarschijnlijk niet. Volgens twee Belgische immunologen heeft het bijvoorbeeld geen nut om supplementen te slikken. “Er is een reden waarom het supplementen zijn en geen medicijnen”, vertelt immunoloog Didier Ebo van het UZ Antwerpen aan HLN. “Van geen enkele stof is tot nog toe onomstotelijk bewezen dat het je immuunsysteem helpt om goed of beter te functioneren. Niet van aloë vera en kurkuma en ook niet van extra dosissen vitamine C.”

Ook de tests die nu in zwang zijn om je immuunsysteem te onderzoeken, kun je beter niet doen. “Het heeft geen zin om zo’n check-up te doen”, zegt professor Vito Sabato van de Antwerpse universiteit. “Er is geen eenvoudige bloedtest die je immuunsysteem een positieve of negatieve score geeft. Enkel door een combinatie van verschillende testen samen te leggen, kunnen we ontcijferen waar het probleem ligt. Het is duur en complex en enkel aan de orde als er echt ernstige problemen zijn.”

Wat je dan wel moet doen als je de hele tijd verkouden bent? Vito Sabato: “Iets wat onomstotelijk vaststaat: stoppen met roken is zeer gunstig voor je immuniteit.” En daarnaast is het vooral een saai advies: "Verder gelden de klassieke aanbevelingen: gezonde voeding, voldoende bewegen en je lichaam niet te veel stress bezorgen.”

Word je toch ziek dan kun je beter rust nemen. Ebo: “Een advies dat we wel geven is om niet intensief te sporten. Je moet even geduld hebben en wachten tot je hersteld bent. Een goede nachtrust kan je hierbij ondersteunen.”