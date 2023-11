Extreem hete pepers razend populair: pas op voor overdosis

Een heet pepertje door een lekkere curry is natuurlijk geen probleem, maar tegenwoordig worden er eetwedstrijden gehouden met de heetste pepers die er bestaan. En dan is het oppassen voor een overdosis.

Op YouTube en TikTok regent het video's waarin mensen de hot-pepper-challenge doen: wie waagt zich aan de carolina-reaper of pepper X, de heetste pepers te wereld? Maar de harde cijfers spreken ook boekdelen. De chilimarkt was jaarlijks goed voor 1,42 miljard euro, maar naar verwachting is dat in 2028 zo'n 1,9 miljard. Vooral in Europa worden de pepertjes snel populairder.

Met een pepertje op zijn tijd is niets mis. Sterker nog, het is heel gezond, legt cardioloog Leonard Hofstra uit aan RTL Nieuws. Hij refereert aan een onderzoek uit 2015: "Mensen die zes of zeven keer per week heel kruidig eten hebben minder kans op vroegtijdig overlijden en minder kans op hart- en vaatziekten. Dat komt waarschijnlijk omdat de stof capsaïcine ervoor zorgt dat je metabolisme sneller gaat." Bovendien zou het helpen tegen overgewicht. Hofstra: "Het zet het bruine vet aan. Dat vet is heel gezond en helpt met het verbranden van calorieën."

Maar zoals met veel dingen: je moet het niet overdrijven. "Als je een overdosis neemt, kun je verschillende klachten krijgen, zoals: buikklachten, diarree en misselijkheid. Ook zijn er twee casussen in het onderzoek beschreven waarbij kramp ontstaat in de kransslagader, waardoor mensen een hartinfarct ontwikkelen."