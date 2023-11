CBS: jeugd blijft tobben

Het aantal jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en een depressie is over de periode 2017 tot en met 2022 flink gegroeid, meldt het CBS. Er werd vergeefs gehoopt dat er, na de grote stijging van deze problemen tijdens de coronamaatregelen, een verbetering zou optreden. Die was vorig jaar in elk geval nog niet te zien, licht het statistiekbureau toe.

Het CBS ondervroeg 1400 jongeren van 12 tot 25 jaar voor een speciale gezondheidsenquête en rekende de resultaten om naar al hun leeftijdsgenoten. Vanaf 18 jaar zijn er de meeste problemen, doordat deze jongvolwassenen hun leven aan het opbouwen zijn en daarin zijn gedwarsboomd door genoemde maatregelen.

In 2022 meldde 22 procent van de ondervraagden in de twee weken voor het onderzoek slaapproblemen te hebben gehad. In 2017 was dit 14 procent.

Het aandeel jongeren met psychische klachten in de voorafgaande vier weken was met 16 procent in 2022 twee keer zo hoog als in 2017. Over 2022 meldde 12 procent zelfs een depressie in het afgelopen jaar, tegen 5 procent in 2017. De ondervraagden spreken zelf van een depressie, die dus niet door een deskundige is vastgesteld. Maar volgens het CBS geven de uitkomsten toch een zeker beeld dat het niet goed gaat met de jonge inwoners van ons land. "Er is daadwerkelijk iets aan de hand met de jeugd van Nederland", aldus het CBS.

Psychische hulpverleners werden ook wel door meer jongeren bezocht, maar de stijging in het aantal bezoeken hield geen gelijke tred met de stijging in de klachten. Het aandeel ging van 11 naar 14 procent.