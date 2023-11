Snelle toename van kinderen met diabetes: “We zitten in een diabetescrisis”

Vroeger heette het ouderdomssuiker, maar tegenwoordig krijgen ook steeds meer jongeren diabetes type 2. Oorzaak: een ongezonde leefstijl. Meer dan honderdduizend kinderen in Nederland hebben obesitas.

"Op ons spreekuur screenen we kinderen met obesitas op pre-diabetes. We zien dat een op de zeven kinderen een voorstadium van diabetes type 2 heeft”, zegt Erica van den Akker, kinderarts in het Rotterdamse Erasmus MC, tegen het AD.

Daar kunnen ze zelf niet altijd wat aan doen. De verleidingen zijn groot. Het Diabetes Fonds stelt dat 80 procent van het aanbod in supermarkten ongezond is. Daarom pleit directeur Diena Halbertsma onder meer voor een suikertaks op alcoholvrije dranken. "We zitten in een diabetescrisis.”

Hamsterhersenen

Daar komt bij dat kinderen minder discipline op kunnen brengen. "De breinen van kinderen denken in schaarste, zoeken altijd naar extra energie. Ik noem dat deel van de hersenen de hamster", zegt Felix Kreier, kinderarts in het OLVG in Amsterdam. "Als ze influencers een hamburgerchallenge zien doen, willen ze dat ook. Het deel van de hersenen dat logische afwegingen maakt, is bij jongeren niet ontwikkeld.”

In Amerika speelt het probleem al langer. Daar krijgen kinderen van 8 jaar al dieetmedicijnen of op hun dertiende een maagverkleining. Kinderarts Edgar van Mil van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zegt daarover: "Ze zien enorme problemen op zich afkomen. In Nederland zijn we nog aan het onderzoeken wat de effecten van deze medicatie op kinderen zijn en opereren is heel ingrijpend. We zijn druk bezig met het opbouwen van een systeem om kinderen met obesitas te helpen.”