Dit is de reden waarom je bakpapier nooit twee keer mag gebruiken

Het is verleidelijk om een stuk bakpapier nog een keer te gebruiken, wanneer er geen vetresten achter zijn gebleven. Bijvoorbeeld na het afbakken van ovenbroodjes, of als de rol op is en je bent al druk bezig met kokkerellen. Toch kun je bakpapier beter niet hergebruiken, want het is ongezond.

PFAS-coating

Bakpapier is ideaal, het voorkomt aangekoekt voedsel en maakt invetten en naderhand schoonmaken overbodig. Dit bespaart tijd en moeite. Maar waarom is het eigenlijk water- en vetafstotend? Dat komt doordat bakpapier doorgaans bewerkt is met een coating van siliconen of PFAS. Soms worden deze hulpstoffen tijdens het maakproces toegevoegd, maar er zijn ook fabrikanten die de chemicaliën achteraf als extra laag op het bakpapier aanbrengen.

Niet hergebruiken

Dit betekent niet dat het onveilig is om bakpapier te gebruiken. Er komen minieme hoeveelheden vrij bij eenmalig gebruik, maar die zijn niet direct schadelijk voor de gezondheid. Het Voedingscentrum legt dit duidelijk uit. Maar bij hergebruik van het bakpapier kunnen deze stoffen wél in hogere mate vrijkomen.

Kijk uit bij hoge temperaturen

Ook is het verstandig om na te gaan tot welke temperatuur je bakpapier gebruikt kan worden. Staat er geen maximumtemperatuur op de verpakking, ga er dan vanuit dat de 220 graden niet overschreden mag worden. Zo zit je aan de veilige kant wat betreft het risico op het vrijkomen van schadelijke stoffen, en vermijd je ook dat het papier in brand vliegt. Leg daarom het bakpapier ook niet al tijdens het voorverwarmen in de oven.

PFAS-vrij bakpapier

Er bestaat ook PFAS- en siliconenvrij bakpapier, maar daarmee vervalt ook gelijk een deel van het gemak; dit papier moet je namelijk wél invetten.