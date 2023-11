Ga naar de WC als je aandrang hebt. Uitstel is schadelijk

Toiletbezoek uitstellen kan een belangrijke reden zijn voor darmklachten. Wanneer je de aandrang tot stoelgang voelt, is het belangrijk om daarop te reageren. Als je de aandrang onderdrukt, kan de ontlasting harder worden en moeilijker te verteren. Dit kan leiden tot constipatie, buikpijn en andere darmklachten.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen toiletbezoek uitstellen. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld ongemakkelijk om in het openbaar te poepen. Anderen zijn bang dat ze niet op tijd terug zullen zijn van het toilet, bijvoorbeeld als ze op een belangrijke afspraak zijn. Ook stress kan een rol spelen bij het uitstellen van toiletbezoek.

Als je last hebt van darmklachten, is het belangrijk om te proberen om toiletbezoek niet uit te stellen. Probeer regelmatig naar het toilet te gaan, ook al heb je geen aandrang. Als je het moeilijk vindt om op tijd naar het toilet te gaan, kun je proberen om je dag zo in te plannen dat je voldoende tijd hebt om naar het toilet te gaan.

Hier zijn enkele tips om toiletbezoek uit te stellen te voorkomen:

Drink voldoende water. Water helpt om de ontlasting soepel te houden.

Eet voldoende vezels. Vezels helpen om de ontlasting te verzachten en te bevorderen.

Maak regelmatig tijd voor een toiletbezoek. Plan bijvoorbeeld elke dag een paar minuten in om naar het toilet te gaan.

Probeer om stress te verminderen. Stress kan darmklachten verergeren.

Als je last hebt van aanhoudende darmklachten, is het belangrijk om een arts te raadplegen. De arts kan de oorzaak van de klachten achterhalen en je een behandeling voorschrijven.