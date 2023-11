Het aantal sterfgevallen door mazelen is met 43 procent toegenomen door gedaalde vaccinatiegraad

Wereldwijd overleden er vorig jaar 136.200 mensen aan mazelen, een jaar eerder waren dat er 95.000. Dat betekent een stijging van 43 procent, becijferde onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er waren vorig jaar 37 grote uitbraken, tegenover 22 een jaar eerder.

"De toename van het aantal uitbraken en sterfgevallen door mazelen is onthutsend", aldus het Amerikaanse CDC. "Maar helaas niet onverwacht gezien de dalende vaccinatiegraad die we de afgelopen jaren hebben gezien."

Vooral in armere landen ging het hard: de vaccinatiegraad daalde tussen 2019 en 2021 van 71 naar 67 procent en in 2022 naar 66 procent (op basis van twee prikken). Een alarmerend signaal vindt de WHO. "Kinderen overal ter wereld hebben het recht om beschermd te worden door het levensreddende mazelenvaccin", klinkt het.

Bijna twintig jaar lang steeg het aantal kinderen dat de eerste BMR-prik (bof, mazelen, rode hond) kreeg gestaag: van 72 procent in 2000 naar 86 procent in 2019. Maar in coronatijd zakte dit percentage naar 81 procent om in 2022 weer iets omhoog te gaan naar 83 procent. In armere landen bleef de vaccinatiegraad echter dalen.

Het is dus niet verrassend dat er meer mensen aan mazelen zijn overleden. Onder bevolkingsgroepen met een lage vaccinatiegraad breken er nu eenmaal regelmatig epidemieën uit.