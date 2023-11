Je voelt soms een steek in je borst. Is dat erg?

Een steek in de borst kan verschillende oorzaken hebben, zoals stress, angst, hartproblemen of longproblemen1. Het is belangrijk om de ernst en de duur van de pijn te beoordelen, en of er andere symptomen zijn die ermee gepaard gaan. Sommige mogelijke oorzaken van steken in de borst zijn:

Zenuwprikkeling: Dit is een onschuldige aandoening die wordt veroorzaakt door een prikkeling van de zenuwen van de wand van de borstholte. De pijn is meestal kortdurend en verdwijnt vanzelf.

Reflux: Dit is een aandoening waarbij het maagzuur in de slokdarm komt, wat een brandende pijn achter het borstbeen kan veroorzaken. De pijn kan verergeren door bepaalde voedingsmiddelen, roken, stress of overgewicht.

Syndroom van Tietze of costochondritis: Dit zijn ontstekingen van het kraakbeen van de ribben aan het borstbeen, die een scherpe, stekende pijn op de borst kunnen veroorzaken. De pijn wordt meestal erger bij beweging, inspanning of diep ademhalen 2 .

. Pleuritis of borstvliesontsteking: Dit is een ontsteking van het vlies dat tegen de longen aanzit, meestal veroorzaakt door een virale of bacteriële infectie. De pijn is scherp en stekend, en wordt erger bij inademing of hoesten 24 .

. Pneumothorax of klaplong: Dit is een aandoening waarbij er lucht in de ruimte tussen de longen en de borstwand komt, waardoor de long (gedeeltelijk) inklapt. De pijn is plotseling, scherp en stekend, en bevindt zich aan één kant van de borst 2 .

. Pericarditis: Dit is een ontsteking van het hartzakje, het vlies dat om het hart heen zit. De pijn is zeurend en drukkend, en kan uitstralen naar de nek, schouder of rug 2 .

. Hyperventilatie: Dit is een aandoening waarbij je te snel of te diep ademt, waardoor er een verstoring ontstaat in de balans tussen zuurstof en koolstofdioxide in het bloed. De pijn is beklemmend en kan gepaard gaan met duizeligheid, tintelingen, hartkloppingen of angst2.

Als je een steek in de borst voelt, moet je de volgende stappen volgen: