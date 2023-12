Het wittelongsyndroom duikt op in Europa: moeten we ons zorgen maken?

Chinese artsen maakten in november voor het eerst melding van het zogenoemde wittelongsyndroom. Nu duikt de ziekte ook op in de VS en Europa, maar wat is het eigenlijk?

Het klinkt in principe erger dan het is, want in feite hebben we gewoon te maken met een longontsteking. “De naam ‘wittelongsyndroom’ verwijst naar de röntgenbeelden van de borstkas van deze patiënten, want die vertonen witte schaduwen ter hoogte van de longen", legt wetenschapsexpert Martijn Peters uit aan HLN. "Botten houden bijvoorbeeld veel straling tegen, waardoor ze wit zien op een echte foto, terwijl longen veel minder straling tegenhouden en zwart kleuren. Dat komt door de aanwezigheid van lucht in onze longen. Als er dus plots een witte schaduw zichtbaar wordt, dan weet je dat er iets niet klopt en kan het bijvoorbeeld gaan om een longontsteking."

Eerst werd nog gedacht dat het om een nieuw virus zou gaan, maar dat is niet zo. Wat voor virus het dan wel is? “Op dit moment is dat echt heel moeilijk te zeggen", aldus Peters. "We weten wel zeker dat er geen nieuwe ziekteverwekker is zoals SARS-CoV-2, het nieuwe coronavirus. Dat bevestigen alle landen waar we uitbraken zien. Er is dus geen enkel bewijs dat die verschillende uitbraken wereldwijd met elkaar gelinkt zijn. Het gaat hier echt om allemaal afzonderlijke gevallen in de verschillende landen."

Hoe kan het dan dat er plots zoveel longontsteking voorkomt? "Waarschijnlijk is het een opstoot van bepaalde virussen en bacteriën. Dat kan variëren op verschillende locaties. Zo zien we in China een toename van het aantal gevallen met de bacterie Mycoplasma pneumoniae. Dat is een bekende verwekker van longontstekingen. Daarnaast is er ook veel rondgang van het influenzavirus in China. Dat is het virus dat de griep veroorzaakt, het coronavirus, adenovirus, rhinovirus en het RSV. Als we kijken naar de andere landen, dan zien we dat ze in de VS vooral last hebben van mycoplasma pneumonie en het adenovirus. In Denemarken ziet men een verhoogde toename van mycoplasma pneumonie, dus ook daar de bacterie die voor longontstekingen zorgt."