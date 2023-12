Heel veel corona: zo herken je de nieuwe Pirola-variant

Iedereen heeft weer corona. En met alle virussen die rondwaren is een covid-besmetting soms moeilijk te herkennen. Zeker omdat de nieuwe Pirola-variant kan lijken op een buikgriep.

Deels zijn de symptomen van Pirola hetzelfde als bij andere varianten, maar er zijn ook opmerkelijke verschillen. Zo leidt een Pirola-besmetting vaker tot tranende ogen, uitslag in het gezicht, diarree en vermoeidheid.

Ook hebben patiënten meer last van maag- en darmklachten. Huisarts Lydia Voorkamp vertelt in het AD: "Ik kan me voorstellen dat als mensen klachten ervaren als buikkrampen, diarree en overgeven, ze in eerste instantie niet denken aan een coronabesmetting. Maar het is belangrijk om ook bij buikklachten aan corona te denken. Het duidelijke verschil is dat er met corona meestal ook luchtwegklachten gepaard gaan.”

Oude coronatesten zijn mogelijk minder nauwkeurig voor de Pirola-variant. "Als je test positief is en je hebt klachten, dan kun je ervan uitgaan dat de uitslag klopt. Test je negatief maar twijfel je, neem dan maatregelen. Houd afstand, was je handen regelmatig en werk thuis wanneer dat kan”, aldus de huisarts.