Ben jij een doemdenker? Zo stop je daarmee

Ga je altijd uit van het zwartste scenario, omdat het dan alleen maar mee kan vallen? Daar kun je beter mee ophouden, want de teleurstelling blijft even groot, zegt psycholoog Sabine Klaver in de podcast De Werkvloer.

"Van het slechtste uitgaan, heeft vaak niet zo heel veel zin. Het is namelijk niet zo, dat op het moment dat iets daadwerkelijk teleurstellend is, het dan meevalt”, vertelt ze. "Als die teleurstelling komt, is die nog steeds pijnlijk, zwaar of verdrietig.”

En dan heb je je ook nog in de periode ervoor rot gevoeld. "Op het moment dat je anticipeert op teleurstelling, dan is ook die periode vooraf daardoor gekleurd. Dat terwijl de periode van verwachten vaak veel langer is dan de gebeurtenis zelf.”

Maar zoals ze weleens zeggen: je hebt jezelf niet gemaakt. Je kunt dus niet zoveel doen aan die doemgedachten. Hoe ga je er dan beter mee om? "Zoom één keer in op het worstcasescenario. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Vervolgens sta je stil bij de mogelijkheden om daar mee om te gaan", aldus Klaver. Ze noemt als voorbeeld dat een droombaan aan je neus voorbijgaat. "Dan weet je dat het niet het einde van de wereld is, dat je verder kunt zoeken en bijvoorbeeld om feedback kunt vragen. Op die manier doe je een beroep op je veerkracht."

En in het algemeen luidt het advies. "Blijf onthouden dat gedachten geen waarheid zijn. Het feit dat de doemscenario’s zich afspelen in jouw hoofd, is geen bewijs dat dit reëel is, of de werkelijkheid is”, besluit Klaver.