Last van spierpijn? Zo kom je ervan af

Mogelijk ben je aan het begin van het nieuwe jaar fanatiek aan het sporten geslagen. Die kerstkilo's moeten eraf en je wil nu écht eens fit worden. Het gevolg: gigantische spierpijn.

En daar had je niet op gerekend. Direct na het sporten had je immers nog nergens last van. Dat kan kloppen. De pijn komt pas 24 tot 48 uur na je work-out, meestal is de tweede dag het ergst. De spierpijn ontstaat door kleine scheurtjes in je spieren of door de ophoping van melkzuur.

Er is niet heel veel aan te doen, wel zijn er enkele dingen die de pijn verzachten: