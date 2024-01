Vergeet Dry January, misschien is Damp January meer iets voor jou

Geen druppel drinken, een maand lang, voor sommigen is het een eitje, voor anderen een hele kluif. Voor die laatste groep is er nu ook een alternatief dat aan populariteit wint: Damp January. Daarvoor hoef je de alcohol niet helemaal te laten staan om goed bezig te zijn.

Het is eigenlijk een oplossing voor wie geen zin heeft om op de nieuwjaarsborrel de champagne af te slaan. Zij mogen dan toch een glaasje nemen. En misschien werkt Damp January ook beter. Doordat je extreem gaat matigen, leer je mogelijk beter met alcohol omgaan, ook na januari. Bovendien hoef je niet de handdoek in de ring te gooien als je een keertje faalt.

Een vermindering van je alcoholgebruik heeft al vele gezondheidsvoordelen en is ook op de lange termijn beter vol te houden. Maar dan moet je wel in januari flink minderen. Neem bijvoorbeeld alleen een glaasje bij speciale gelegenheden, zoals die nieuwjaarsborrel of dat ene feestje. En halveer minimaal het aantal dagen waarop je drinkt.

Áls je drinkt, doe je dat bovendien een stuk minder dan normaal. Volgens experts is de helft van je normale alcoholgebruik een goede richtlijn, maar probeer nog minder te nemen. Houd het bij een, hooguit twee, glaasjes.

Dry January is al jaren een populaire manier om bewuster te worden van je alcoholgebruik. Al honderdduizenden Nederlanders lieten in januari de alcohol staan. Over het algemeen voelen zij zich fitter en vallen ze een paar pondjes af. Zo kun je dus ook makkelijker nog een goed voornemen volhouden.