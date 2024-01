Vijf producten die sneller over de datum zijn dan verwacht

Heb jij nog kruidenpotjes, olieflesjes en thee(zakjes) die al sinds mensenheugenis in de keukenkast liggen? Je zou denken dat dit soort basisproducten jarenlang goed blijven, maar niets is minder waar. Mocht je binnenkort een flinke schoonmaakronde doen in de keuken, controleer dan of deze voedingsmiddelen nog wel in goede staat verkeren.

Kruidenpotjes

Als je houdt van gevarieerd koken, dan staat er ongetwijfeld een flinke rij kruidenpotjes te prijken in de voorraadkast. Dit zijn producten waar je heel lang mee doet, maar vaak zit er na een jaar niet veel geur en smaak meer aan gemalen kruiden en specerijen. Hele kruiden zoals zwarte peperkorrels zijn na vier jaar nog vers. Zorg wel dat je kruiden altijd op een droge, donkere plek bewaart.

Thee

Serveer thee van één of twee jaar oud niet meer aan een gast, want dan is de smaak vaak grotendeels verdwenen of muf. Vooral witte en groene thee heeft met zes maanden een kortere houdbaarheid dan je zou denken. Hoe donkerder de thee, hoe langer het goed blijft. Bewaar het op een droge plek, liefst goed afsluitbaar. Houdt je theeverzameling compact en ga er ieder half jaar dus met de bezem door!

Olie

Ook een fles olijfolie blijft niet eeuwig goed. Na een jaar is het beste er wel vanaf, zeker bij temperatuurschommelingen en blootstelling aan zonlicht. Sesam-, druivenpit-, walnoot- en avocado-olie verliezen nog sneller hun versheid. Let op de kleur, geur en houdbaarheidsdatum van de olie om te zien of je het nog kunt gebruiken.

Bloem

Meel kun je zo'n twee jaar bewaren als het luchtdicht verpakt is. Volkorenmeel moet je zelfs binnen drie maanden verwerken in een product, anders is het niet goed meer. De houdbaarheid is nog te rekken tot zes maanden in de vriezer.