Dermatologen schrikken van doorgeslagen skincare bij tieners: veroorzaakt huidproblemen

Het is een enorme trend op TikTok: kinderen van amper 11 die een skincareroutine hebben van acht stappen: serums, toners, oogcrèmes, dag- en nachtcrèmes. De hele bedoening kost niet alleen veel tijd en geld, maar kan ook nog schadelijk zijn, waarschuwen dermatologen nu.

"Een paar jaar geleden was dit nog niet aan de hand", zegt dermatoloog Marjolein Leenarts van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk tegen RTL Nieuws. "Maar mijn dochters van 11 en 14, hun klasgenoten en vriendinnen doen dit allemaal."

Als gevolg van te veel skincare zien artsen nu dus ook steeds meer kinderen met huidproblemen in hun praktijk. "Kinderen en tieners hebben absoluut geen huidverzorging van acht, negen, tien stappen nodig. Naast dat het onnodig veel geld kost, kan het ook nog de huid beschadigen", zegt Leenarts in een video op TikTok.

"Skincareroutines onder tieners is geen goede trend", zegt ook dermatoloog Petra Dikrama van het Erasmus MC. "Je hoeft helemaal niet zoveel met een kinderhuid. Je zou misschien iets aan hydratatie of zonbescherming kunnen doen, maar je hebt geen skincareroutine nodig. 'Baat het niet, dan schaadt het niet' gaat hier niet op. Het hangt ervan af wat je opsmeert."

Huidziekten

In sommige producten zit bijvoorbeeld te veel vitamine A, oftewel retinol. "Daar heb je maximale doseringen van per dag. Voor kinderen van 1-3 jaar is dat 800 microgram, voor volwassenen 3000 microgram. Maar als je te veel gebruikt, kun je deze maximale doseringen overschrijden, zeker bij kinderen. Het gevolg kan zijn dat je makkelijker infecties krijgt, een geïrriteerde huid of zelfs huidziekten zoals acne of eczeem."

Leenarts ziet regelmatig tieners met een droge of geïrriteerde huid. "Ze hebben deze ingrediënten absoluut nog niet nodig. De huid van kinderen is een stuk gevoeliger dan die van volwassenen. Je kiest dan liever voor producten zonder te veel toevoegingen."