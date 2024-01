Legalisering gokken is een ramp: “De geest is uit de fles”

Sinds 2021 is gokken in Nederland legaal. Daardoor zouden honderdduizenden Nederlanders aan het gokken zijn geslagen. Volgens hoogleraar Arnt Schellekens, de Nationaal Rapporteur Verslavingen, heeft de nieuwe wetgeving desastreus uitgepakt.

Schellekens zegt bij RTL Nieuws dat de geest volledig uit de fles is. "Tienduizenden mensen, vaak jongeren, lopen door het online gokken helemaal vast. Dat ontwricht hele gezinnen. Sommigen zien geen andere uitweg meer dan zichzelf van het leven te beroven. Dramatisch."

Het kabinet komt met aanvullende maatregelen om mensen tegen een gokverslaving te beschermen, maar het is niet voldoende, vindt de hoogleraar. Zo komt er een maandelijkse stortingslimiet van 350 euro per gokbedrijf. "Het probleem is dat dit een limiet per aanbieder is. Maar we hebben meer dan twintig aanbieders. Dus als je limiet bereikt is, kun je bij een andere aanbieder gewoon weer verder gokken. En je kunt ook met meerdere accounts spelen. Dat betekent dat mensen alsnog heel veel geld kunnen verliezen."

Een overkoepelende limiet, is de oplossing, maar daarvoor moet er een nieuwe wet komen en dat gaat minstens jaren duren. "Gokkers nu zijn niet geholpen met wetten die jaren op zich laten wachten", aldus Schellekens. Daarom moet er tempo worden gemaakt met die limiet. "En er moet een richtlijn komen waar gokbedrijven zich aan moeten houden. Als ze dat niet doen, moeten ze aansprakelijk worden gesteld."