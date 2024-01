Kun je beter tandenpoetsen vóór of na het ontbijt?

Veel mensen poetsen vlak voordat ze 's ochtends de deur uitgaan, nog even snel hun tanden. Maar is het niet beter om vóór het ontbijt al de tandenborstel erbij te pakken? Consumentenplatform Radar vraagt een medisch expert om raad.

Word je wakker met een onprettige smaak in de mond, dan wil je eigenlijk meteen poetsen. “Maar dan ga je 's morgens niet met een 'schone' mond de deur uit”, zegt Dagmar Else Slot van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). “Als je je tanden echter liever poetst nadat je hebt ontbeten, kun je beter 30 minuten wachten. En dat valt vaak moeilijk in een ochtendritueel te passen.”

Waarom een half uur wachten?

“Telkens als je iets eet of drinkt (behalve water, koffie en zwarte thee) zetten bacteriën in de tandplak de suikers en koolhydraten in het voedsel om in zuur. Zo ontstaat een zuurstoot, een daling van de zuurgraad (pH) in de mond, die ongeveer 30 minuten duurt. Poetsen op het moment dat je mond het zuurst is, kan je tandglazuur aantasten.”

Slot legt uit dat beide opties oké zijn. “Het gaat er hoe dan ook om dat je schadelijke tandplak verwijdert. Je wordt nu eenmaal wakker met een plaklaagje op je tanden. Tijdens je nachtrust vermenigvuldigen onder meer bacteriën die tandplak veroorzaken zich in je mond. Ook is de speekselvloed minder, waardoor de tandplak makkelijker indroogt, nog meer als je met open mond slaapt.”

Speekselproductie

Er zitten stoffen in de tandpasta die in alle vroegte de speekselproductie stimuleren. “Na de nachtrust moet het lichaam even 'in actie' komen, zo ook de speekselproductie. Het is belangrijk om voldoende speeksel van goede kwaliteit hebben, om mondproblemen zoals gaatjes en tandvleesontsteking te voorkomen”, besluit Slot.