In Zuid-Nederland grote zorgen om flakka: de zombiedrug maakt steeds meer slachtoffers

In het zuiden van Nederland wordt flakka steeds populairder. Hoewel het aantal gebruikers van de zombiedrug nu nog relatief klein is, zijn de zorgen groot. De paar honderd gebruikers zorgen voor veel overlast en het aantal incidenten neemt toe, schrijft De Telegraaf.

"Het gaat om een groep in de regio West-Brabant en rondom Vlissingen. Het zijn gemarginaliseerde gebruikers, die dit middel naast of in plaats van crack, heroïne en GHB tot zich nemen”, zegt onderzoeker Daan van der Gouwe van Trimbos tegen de krant.

Flakka is een synthetische drug met meestal als werkzame stof alfa-PiHP. Het poeder moet in een pijpje worden verwarmd en dan geïnhaleerd. Het leidt direct tot een euforisch gevoel. Flakka is bovendien goedkoop en zelfs legaal en daardoor eenvoudig online te bestellen. Het middel is vooral populair in West-Brabant, waar ook sinds oudsher veel speed wordt gemaakt en gebruikt.

Grote probleem is dat flakka lastig te doseren is en snel leidt tot een overdosis, waarbij gebruikers gaan hallucineren of agressief worden. Alex van Dongen van instelling Novadic-Kentron in Breda: "Het verspreidt zich als een griepvirus. Ik ken een jongen die veroordeeld was omdat hij iets had gedaan onder invloed van flakka. Na zijn detentie kwam hij terecht in een opvanghuis in Tilburg, maar zag ook z’n oude drugsvrienden uit Breda nog. Hij ging weer roken, en bracht zijn medebewoners op zijn nieuwe stek met het middel in aanraking. Zo verspreidt het zich naar andere regio’s.” Gebruikers worden "helemaal paranoïde en zien overal complotten".

Klein pluspunt: de stof alfa-PiHP is nu nog legaal, maar 16 januari heeft de Tweede Kamer voor een verbod gestemd. Dat zal het gebruik afremmen, al zullen echte verslaafden op zoek gaan naar vervangende middelen.