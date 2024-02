Vooral in deze provincies neemt het aantal kankerdiagnoses toe

In 2023 waren er 128.000 nieuwe kankerdiagnoses, 2000 meer dan het jaar ervoor. Er zijn wel opvallende verschillen per provincie. Zo steeg het aantal diagnoses in Drenthe, Zeeland en Limburg veel harder dan in bijvoorbeeld Utrecht.

In Drenthe waren er met 891 diagnoses per 100.000 inwoners de meeste nieuwe gevallen, gevolgd door Limburg met 850 per 100.000 en Zeeland (812). "Dit betreft de zogenaamde crude rate’’, legt Jolanda Sinha, woordvoerder van IKNL uit aan het AD. "Dat zijn de ruwe incidenties, niet gecorrigeerd voor bevolkingssamenstelling of leeftijdsopbouw.’’ Dat is dan ook meteen de belangrijkste verklaring: in Limburg, Zeeland en Drenthe zijn er relatief veel ouderen.

De frisse zeewind of het vele groen in de provincies doet daar weinig aan af. "Juist in Zeeland is het aantal huidkankergevallen vrij hoog, 789 diagnoses per 100.000 mensen. Dat zou ook te maken kunnen hebben met meer zonuren in Zeeland, en het is bekend dat huidkanker veelal wordt veroorzaakt door uv-straling.’’

In de Randstad komen er de minste nieuwe kankergevallen bij: in Utrecht gaat het om 636 diagnoses per 100.000 inwoners, gevolgd door Flevoland (644), Noord-Holland (660) en Zuid-Holland (664). Dat komt dus waarschijnlijk doordat de bevolking relatief jonger is.