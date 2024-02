Stamcelextracten, antioxidanten, fruitzuren, hyaluronzuur, vitaminen: allemaal dure, nutteloze onzin in de strijd tegen rimpels

Eigenlijk weet je het wel: anti-rimpelcremes helpen niet tegen rimpels. Zelfs niet een beetje. Maar je zou het zo graag willen dat je ze toch koopt.

Rimpels komen door twee dingen, legt toxicologe Vera Rogiers uit aan De Standaard. Ze heeft ze haar carrière gewijd heeft aan onderzoek naar cosmeticaproducten. De eerste oorzaak van rimpels is veroudering. De huid wordt slapper en daardoor rimpelig. Daar kan geen crème en geen mens iets aan veranderen.

Maar dan is er de tweede oorzaak: de zon. Die veroorzaakt foto-veroudering, een losstaand proces dat al vroeg in het leven onherstelbare schade kan aanrichten."Zulke schade valt alleen nog chirurgisch te herstellen", legt Rogiers uit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over huidkanker, ook meestal veroorzaakt door de zon(nebank).

Toch helpen de 'hydraterende anti-ageing crèmes wel een beetje. Niet tegen veroudering, uiteraard. Maar dat hydrateren is nuttig. "Een oudere huid wordt droger, en er zijn manieren om dat af te remmen. Alle hydraterende crèmes, goedkoop of duur, werken. Dat hebben we getest."

Maar de rest is dure, nutteloze onzin. Stamcelextracten, antioxidanten, fruitzuren, hyaluronzuur, vitaminen... Laat je niet foppen.