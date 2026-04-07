Elk jaar 38 kinderen op spoedeisende hulp door inslikken batterij

gezondheid
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 7:55
AMSTERDAM (ANP) - Elk jaar komen minstens 38 kinderen op de spoedeisende hulp terecht doordat ze een batterij hebben ingeslikt, meldt het Emma Kinderbuikcentrum van het Amsterdam UMC op basis van eigen onderzoek. Vooral bij jonge kinderen kan dit ernstige gevolgen hebben en zelfs leiden tot overlijden, melden de onderzoekers.
In de studie zijn voor het eerst alle gevallen van batterij-inslikken bij kinderen geanalyseerd tussen 2018 en 2021. Het vaakst worden losse, kleine, ronde knoopbatterijen ingeslikt. Ongeveer 1 op de 7 ingeslikte batterijen is afkomstig uit speelgoed. Door hun formaat en glanzende uiterlijk zijn juist die batterijen aantrekkelijk voor kinderen, aldus de onderzoekers.
Bij het inslikken van batterijen kunnen complicaties optreden, zoals schade aan de slokdarm of bloedingen.
De onderzoekers pleiten voor meer bewustwording onder ouders en artsen. Fabrikanten worden opgeroepen om actie te nemen en batterijen in speelgoed en apparaten beter te beveiligen.
