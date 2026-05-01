Meer dan helft ons verbrandt nog steeds door zon in de zomer

Meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) is afgelopen zomer verbrand door de zon . Dat blijkt uit onderzoek dat de Universiteit Maastricht heeft gedaan in opdracht van het Nationaal Huidfonds.

Hoewel het cijfer iets lager ligt dan een jaar eerder (64 procent), blijven de cijfers zorgwekkend volgens het Nationaal Huidfonds. Dat geldt zeker voor buitenwerkers, van wie 37 procent aangeeft zelfs zwaar verbrand te zijn.

Vooruitlopend op de 'Bescherm de Buitenwerker Week' eind mei pleit het Huidfonds voor extra aandacht voor deze risicogroep.

Kwetsbaar

Jaarlijks krijgen ruim 81.000 mensen huidkanker . Er overlijden ieder jaar ongeveer 1000 mensen aan.