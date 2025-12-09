RIVM en Trimbos: veel Nederlanders kampen met angst of depressie

BILTHOVEN (ANP) - Meer dan vier op de tien Nederlanders kampen met angstige of depressieve gevoelens, en een kwart van alle volwassenen heeft een psychische aandoening. Een op de twintig volwassenen wordt daarvoor behandeld bij gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat constateren het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en kennisinstituut Trimbos.

De groep mensen met angstige of depressieve gevoelens is in de afgelopen tien jaar groter geworden. In 2014 ging het om 36 procent, vorig jaar om bijna 44 procent. De toename is vooral te zien bij jongeren en bij vrouwen.

De instellingen roepen het volgende kabinet op om goed te investeren in de aanpak van geestelijke problemen. "Zet in op preventie en signaleer problemen vroeg", zeggen ze. Dat kan voorkomen dat problemen later erger worden. Overheden kunnen bijvoorbeeld in de gaten houden of mensen schulden hebben. Financiële onzekerheid kan namelijk samenhangen met angstklachten en depressieve klachten. En als mensen toch mentale problemen krijgen, "moet er toegankelijke en passende zorg of hulp zijn, ook buiten de ggz".

Arbeidsongeschikt

Geestelijke problemen kosten de samenleving miljarden, aldus de onderzoekers. Patiënten hebben zorg nodig, ze kunnen tijdelijk niet werken en raken soms arbeidsongeschikt. Het is moeilijk om een plek voor behandeling te vinden, en in de tussentijd kunnen klachten erger worden. Nederland geeft ongeveer 500 euro per inwoner per jaar uit aan zorg voor psychische problemen, hebben Trimbos en RIVM uitgerekend.

Trimbos en RIVM hebben al vaker gepleit voor meer investeringen in de geestelijke gezondheid.