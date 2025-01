Wat is de gezondheidswinst als je stopt het brood eten?

Nederlanders eten gemiddeld 3,3 tot 3,8 sneetjes brood per dag. Dit komt neer op ongeveer 134 tot 140 gram brood per persoon per dag. Per jaar eet een Nederlander gemiddeld tussen de 49 en 53 kilogram brood.

Brood is daarmee nog steeds een belangrijk onderdeel van het Nederlandse voedingspatroon, ook al eten we minder brood dan vroeger.

Wat zijn de gezondheidsvoordelen en mogelijke nadelen van deze keuze? Hieronder leggen we het uit

Wat levert stoppen met brood op?

Minder schommelingen in de bloedsuikerspiegel

Brood, vooral witbrood, bevat geraffineerde koolhydraten die snel worden omgezet in glucose. Dit kan leiden tot pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, wat vermoeidheid en hongergevoel kan veroorzaken. Door brood te vermijden en te kiezen voor alternatieven met een lage glycemische index, zoals groenten en noten, kun je deze schommelingen verminderen.

Verbetering van spijsverteringsklachten

Sommige mensen ervaren minder opgeblazenheid of buikpijn wanneer ze stoppen met het eten van brood. Dit geldt vooral voor mensen met glutenintolerantie of -gevoeligheid. Zelfs zonder duidelijke intolerantie melden veel mensen een betere darmgezondheid na het vermijden van brood.

Gewichtsverlies

Het schrappen van brood kan bijdragen aan gewichtsverlies, maar dit komt vaak doordat je minder calorieën binnenkrijgt. Brood bevat namelijk relatief veel calorieën en vult soms minder goed dan alternatieven zoals groenten of eiwitrijke producten.

Minder ontstekingen

Voor sommige mensen kan het vermijden van tarwe en gluten ontstekingsreacties in het lichaam verminderen. Dit kan gunstig zijn bij chronische klachten zoals gewrichtspijn of huidproblemen.

Wat zijn de risico’s?

Jodiumtekort

In Nederland wordt jodium toegevoegd aan bakkerszout, dat in brood wordt gebruikt. Door geen brood te eten, loop je het risico op een jodiumtekort, wat kan leiden tot problemen met de schildklier. Zorg daarom dat je voldoende jodium binnenkrijgt via andere bronnen zoals vis, eieren of gejodeerd keukenzout.

Tekort aan vezels

Volkorenbrood is een belangrijke bron van voedingsvezels die bijdragen aan een goede spijsvertering. Als je stopt met brood, is het belangrijk om voldoende vezels uit andere bronnen te halen, zoals groenten, fruit, peulvruchten en volkorenproducten zoals havermout.

Gebrek aan B-vitamines

Brood bevat B-vitamines die belangrijk zijn voor energieproductie en zenuwfunctie. Zorg ervoor dat je deze uit andere voedingsmiddelen haalt als je geen brood eet.