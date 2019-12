20 signalen dat je relatie eenzijdige en ongezond is

Een eenzijdige relatie heeft ingrijpende gevolgen voor je emotionele en lichamelijke gezondheid. Je werkt voortdurend om van de relatie iets te maken dat het nooit wordt.

Dit veroorzaakt stress; en stresshormonen veroorzaken fysieke bijwerkingen, waaronder angst , slaapproblemen, prikkelbaarheid en over het algemeen een naar gevoel. Eenzijdige relaties eisen een enorme tol, en toch gaan ze vaak veel langer door dan zou moeten. Neem een ​​moment om te overwegen of je relatie eenzijdig is

Hier zijn 20 tekenen:

1. Je voelt je nooit veilig in je relatie.

2. Je denkt te veel na en twijfelt aan de ware motieven van je partner.

3. Je hebt constant het gevoel dat je op de een of andere manier tekortschiet.

4. Je voelt je leeg na interacties met hem/haar.

5. Je probeert telkens de relatie te verdiepen … het wordt niks.

6. Je deelt je ware gevoelens niet met je partner.

7. Je doet al het ‘werk’ en ‘onderhoud’ van de relatie.

8. Je hebt het gevoel dat je al zoveel in de relatie hebt geïnvesteerd dat je vol moet houden

9. Je hebt het gevoel dat je relatie een kaartenhuis is.

10. Je bent bang je partner van streek te maken of conflicten te veroorzaken.

11. Je hebt het gevoel dat je zelfvertrouwen afhankelijk is van deze relatie.

12. Je voelt je niet echt gekend door je partner.

13. Je praat wat hij/zij doet en niet doet goed

14. Je neemt genoegen met kleine tekenen van verbinding, ook al verlang je naar meer intimiteit.

15. Je maakt zich zorgen over wanneer je je partner weer zult zien of spreken.

16. Je wordt constant afgeleid door wat gebeurt en niet gebeurt in je relatie en kunt je dus niet concentreren op andere delen van je leven en plezier hebben

17. Je geniet van momenten met je partner, maar na de interactie voel je je alleen en eenzaam.

18. Je groeit niet als persoon.

19. Je bent niet jezelf bij je partner omdat je er zeker van wilt zijn dat hij / zij blij met je blijft.

20. Je partner draait het zo dat alle problemen aan jou liggen