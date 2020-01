Het droeve verhaal van Cracker en zijn baasje

Toen schoonmakers op 18 december ‘s morgens de Sacred Heart Church, in Blackpool binnenkwamen vonden ze een hond, vastgebonden aan een pilaar met een briefje van zijn oude eigenaar: “Ik hou van je en het spijt me zo”.

De witte Staffordshire bull/ terrier,die inmiddels Cracker heet, was blijkbaar ‘s nachts achtergelaten in de kerk die 24 per dag open is.

Op het handgeschreven briefje “Het leven heeft een heel slechte draai voor me genomen en ik kon me niet voorstellen dat hij ook buiten koud en hongerig moet zijn samen met mij. Geloof me alsjeblieft als ik zeg dat ik dit vreselijk vind om te doen. Mijn hond is alles voor mij, maar ik weet niet wat ik anders moet doen.”

In het briefje stond dat Cracker een ‘rustige, vriendelijke, liefhebbende hond’ was die op 22 maart 2020 zeven wordt.

“Mijn hart is gebroken en ik zal hem meer missen dan woorden kunnen zeggen. Ik hoop dat hij een nieuw thuis vindt dat hij verdient. Ik hou van je en het spijt me zo, xxxx.”

Will Lamping van de Dierenbescherming: “Het leven kan soms behoorlijk hart zijn, maar het is hartverscheurend dat iemand Cracker mist en zich afvraagt ​​hoe het met hem gaat.”

Het verhaal over Cracker heeft op Nieuwjaarsdag veel aandacht gekregen in de Engelse media en de nieuwe baasjes voor Cracker stromen binnen