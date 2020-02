Valentijnsdag: 5 adviezen van koppels die al heel lang samen zijn

Op Valentijnsdag vieren we de liefde, voor veel mensen het belangrijkste dat er is, maar een goede relatie hebben en houden blijkt steeds lastiger. Hoe zorg je dat je bij elkaar blijft en het fijn hebt? The Guardian vroeg een aantal koppels, die al heel lang samen zijn om raad. Zij kwamen opvallend genoeg vaak met dezelfde tips.

Vriendschap is alles

Bijna ieder koppel zei dat ze elkaars beste vriend waren en favoriete gesprekspartner. Iemand vertelde bijvoorbeeld: “Hij is mijn beste vriend. Ik breng liever tijd met hem door dan met iemand anders.” Intimiteit is belangrijk

De meeste stellen raken elkaar veel aan. Ze hebben seks, knuffelen veel en kruipen tegen elkaar aan op de bank. Plaats dingen in perspectief

Relativeren is belangrijk vinden veel koppels. In een ruzie kun je er van alles uit het verleden bijhalen en zaken veel groter maken dan ze zijn. Een beetje humor helpt. Maak ruzie

Je hoeft niet te gaan schreeuwen of met de deuren te slaan, maar het is wel belangrijk dat je je uitspreekt als je het niet met elkaar eens bent. Zo kun je onderhandelen om tot een compromis te komen. In een goede relatie is een beetje conflict geen probleem. Verschillen zijn goed

Koppels met een goede relatie lijken vaak meer op elkaar dan ze verschillen. Toch zijn mensen natuurlijk nooit hetzelfde. Een vrouw vertelt over het advies dat ze van haar vader kreeg: “Je moet op zoek gaan naar iemand met wie het voor 85 procent werkt. Er zal altijd zo’n 15 procent zijn die je niet leuk vindt aan de ander. Kun je daarmee leven? Probeer de ander niet te veranderen, het is gewoon hoe iemand is.”