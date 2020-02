Ben je verliefd? Of is er sprake van een chemische reactie in je hersenen? Het antwoord is: ja

We noemen het ‘verliefd ‘. En zeker op Valentijn doen we er druk over. Maar die warme gevoelens zijn eigenlijk chemicaliën en hormonen die dingen doen in onze hersenen.

Als we menen dat er een vonk over vliegt vindt er feitelijk een gebeurtenis plaats in een gebied diep binnen in de hersenen, de area tegmentalis ventralis. De area tegmentalis ventralis bereidt zich voor op positieve gevoelens, c.q. veroorzaakt die en begint met het produceren van een chemische stof genaamd dopamine, vaak de “feel-good” neurotransmitter genoemd.

Dopamine speelt ook een rol bij beweging, motivatie, mentale focus, psychose, en de productie van moedermelk. Maar hij is vooral bekend om zijn rol in verslaving – en in romantiek. Dopamine springt van neuron naar neuron en reist over een oude hersenweg die de dopaminerge mesolimbische baan wordt genoemd, waarbij de hersenen worden geprikkeld te reageren op verwachte beloningen van voedsel, medicijnen, knuffels, seks of andere aangename acties. Dit netwerk hebben bijna alle dieren, ook wormen en vliegen, die ongeveer twee miljard jaar geleden zijn ontstaan.

Vervolgens zorgt de nucleus accumbens er voor dat er veel extra dopamine wordt aangemaakt, waardoor het leven leuker gaat lijken, de kleuren zachter, geluid mooier en die ene aantrekkelijker. Er worden hormonen en neurotransmitters (oa. fenylethylamine, noradrenaline, adrenaline, endorfine, dopamine en oxytocine) in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwit van de verliefdheid ziet.

Tot die stroom dopamine afneemt En blijkt dat die ene ook nadelen heeft. Voor zolang het duurt: veel plezier