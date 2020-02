Je bent beter in het kiezen van een hond dan van een partner m/v

Psychologe Samantha Cohen was gefascineerd door het gemak waarmee mensen in dierenasiels (ze had daar als student een baantje) een dier uitkiezen en met dat dier vervolgens meestal gelukkig worden. De gekozen honden en katten worden zelden teruggebracht. Terwijl de helft van ons wel zijn uitgekozen partner terugbrengt.

Ze stuitte op een fenomeen bij partnerkeuze dat veel kan verklaren. We zeggen dat we eigenschap 1 vooral zoeken in een toekomstige partner en kiezen dan vervolgens iemand die eigenschap 1 amper heeft. Na enige jaren doen we de partner dan weg omdat hij/zij eigenschap 1 onvoldoende heeft.

In asiels blijken mensen dat niet zo te doen. Wie tevoren zegt op zoek te gaan naar een klein speels hondje gaat ook we met een klein speels hondje. En laat zich niet overhalen door een boze Deens Dog.

43% van de huwelijken eindigt binnen de eerste 15 jaar in een echtscheiding, maar slechts ongeveer 13% van de mensen die een asielhond mee naar huis nemen doen hem voor zijn dood weer weg.

De les: denk na wat je zoekt in een partner en neem er pas een in huis als je er een hebt gevonden die past bij wat je zoekt.