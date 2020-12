Dit is de grootste valkuil in je relatie

Een ruzietje op zijn tijd kan de lucht lekker klaren, maar wat als je wederzijdse ergernissen uitmonden in eindeloze discussies, of dodelijk stilzwijgen? Het kan je relatie zomaar doen wankelen. De oplossing klinkt simpel, maar is het niet: blijf communiceren en maakt tijd voor elkaar.

Communicatie

Dat adviseert althans relatietherapeute Chloé De Bie, die steeds dezelfde valkuilen ziet terugkomen bij de koppels die ze behandelt. “Welke problemen een koppel ook tegenkomt, alles staat of valt met de manier waarop ze met elkaar communiceren,” aldus De Bie in Knack. “Hoe laat gaan we eten?’, vraagt de man aan zijn vrouw. Zij voelt dat aan als kritiek en snauwt dat ze maar twee handen heeft. Hij kijkt verbaasd op, want hij wilde gewoon weten of hij voor het eten nog een telefoontje kon doen. Vooral bij koppels die al lang samen zijn, zie je dat ze vaak vertrekken van veronderstellingen – ze denken elkaar zo goed te kennen dat ze blindelings kunnen invullen wat de ander bedoelt. Terwijl dat lang niet altijd het geval is. Goed communiceren is in de eerste plaats goed kunnen luisteren. Het is een werkpunt tijdens de therapie: in eigen woorden herhalen wat je gehoord hebt, je partner laten uitspreken, oprecht en met volle aandacht luisteren naar wat hij of zij écht wil zeggen.”

Tijd maken

Dan moet je daar wel tijd voor hebben natuurlijk. In drukke gezinslevens is die er soms niet. De Bie raadt aan om bewust tijd in te plannen, zoals je dat ook met werkafspraken, sport of vrienden doet. “Afspreken met onze partner moet blijkbaar spontaan gebeuren. Dat klopt niet. Een cijfer om bij stil te staan: uit onderzoek blijkt dat koppels elkaar slechts 7 minuten per dag face to face spreken. In die tijd kun je hooguit afspreken wie de volgende dag boodschappen doet of de kinderen van school haalt. Mensen zouden er een gewoonte van moeten maken om niet alleen regelmatig koppeltijd in te plannen, maar om die ook optimaal te besteden en te vullen met leuke activiteiten. Het is een buffer tegen frustraties en ergernissen. Als jullie genoten hebben van een fijne avond samen, ga je er de volgende dag beter tegen kunnen als je partner de vuile borden weer eens niet in de vaatwasser zet maar op het aanrecht laat staan.”

Flexibiliteit

Ook vindt de relatietherapeut dat koppels te snel opgeven. “We leven nu eenmaal in een wegwerpmaatschappij. Als we voelen dat de ander niet meer volledig beantwoordt aan onze noden en behoeftes, stopt het. ‘Hij of zij is zo veranderd’, hoor ik dan vaak. ‘Gelukkig maar’, is mijn antwoord steevast. Elke mens groeit en verandert; het is voor een koppel vooral een kwestie van op elkaar afgestemd te blijven. Uitgerekend daarin ligt voor mij het geheim van een goede relatie: in de flexibiliteit om je te kunnen aanpassen aan de groei van jezelf en die van je partner.”