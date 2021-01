Geen paniek: lang haar maakt je juist aantrekkelijk

Door corona zitten we met de handen in het veel te lange haar.

Maar vooral vrouwen hoeven zich geen zorgen te maken over hun aantrekkelijkheid, want lang haar vergroot de aantrekkingskracht voor mannen. Daar zitten stokoude evolutionaire reflexen achter.

Een man, zoals ieder levend wezen, heeft eigenlijk maar één echt (biologisch) levensdoel: zichzelf vermenigvuldigen. En dat betekent onder meer kinderen verwekken bij gezonde vrouwen.

Gezonde lokken wijzen op jeugdigheid en een grotere kans op een gezond nageslacht, vertelt evolutiepsycholoog Norbert Meskò van de universiteit van Pécs (Hongarije) aan het tijdschrift Quest. “Dus hoe meer gezond haar en hoe voller de haardos, hoe meer mannen een vrouw als sexy en vruchtbaar gaan beschouwen.”

Of dat ook geldt voor mannen? Uit onderzoek bij verschillende culturen blijkt dat een flinke bos haar bij heren wel als teken van levenskracht wordt gezien, maar geen vereiste is om ook aantrekkelijker te worden gevonden. “De schoonheid van vrouwen is in de partnerkeuze-psychologie en het dagelijkse leven een belangrijkere factor dan die van de mannen”, besluit Meskò.