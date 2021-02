Grondlegger online daten: Deze 3 vragen bepalen of iemand echt bij je past

Wat je hobby’s zijn, op welke partij je stemt of wat voor beroep je hebt, het is allemaal niet bepalend voor een goede relatie. Althans dat beweert Sam Yagan, die in 2003 OKCupid oprichtte. Hij noemt drie vragen die wél bepalen of je partner op de lange termijn bij je past.

Yagan, die ook directeur was bij Tinder en Match.com legt uit hoe een meerkeuzelijst de match bepaalde op zijn datingsite. “Toen we ermee begonnen zeiden we tegen elkaar: laten we gewoon een model, een algoritme, bouwen dat de echte wereld nabootst, in plaats van op zoek te gaan naar dé manier waarop mensen zouden moeten daten.”

Hij onderzocht de uitkomsten van het algoritme en was verbaasd. “Je kunt het oneens zijn over religie, je kunt het oneens zijn over huisdieren, je kunt het over heel veel dingen oneens zijn”, zegt Yagan. Maar volgens het onderzoek waren er drie heel specifieke vragen, die wél goed konden voorspellen of een partner op de lange termijn geschikt was: