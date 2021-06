Dit zijn de 5 ingrediënten van een fijne relatie

De vonk springt over, het is liefde op het eerste gezicht. Fysiek zit de relatie dus wel snor. Maar dat is niet genoeg. Volgens de bekende psychotherapeute Mira Kirshenbaum zijn er vijf ingrediënten nodig om een relatie echt te laten slagen.

Ten eerste is dat dus die fysieke aantrekkingskracht. Vliegen de feromonen heen en weer en voel je je aangetrokken tot je partner? Vooral bij de eerste verliefdheid is dat belangrijk. Er worden dan ook veel hormonen aangemaakt als dopamine en serotonine, die de relatie een zetje geven.

Maar behalve die biologische aspecten, zijn er natuurlijk ook psychologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan van die echte chemie. Bij HLN noemt relatietherapeute Sarah Hertens op basis van Kirshenbaums theorie: “Ongedwongen, echt contact is een tweede vereiste. Met andere woorden: je voelt je direct op je gemak bij elkaar. Elk gesprek gaat vlotjes en zelfs bij een eerste date heb je het idee dat je tot een stuk in de nacht kunt blijven tetteren."

"Ten derde heb je respect nodig. Dat wil zeggen dat je bewondering hebt voor je partner, ook als jullie verschillen van mening. Iets ludieker, maar even essentieel is humor en spielerei. Het is belangrijk dat een koppel op dat vlak op dezelfde golflengte zit en samen kan dollen. Tot slot is veiligheid een must, zodat je je kwetsbaar durft op te stellen en vertrouwen hebt in de andere”, verklaart Hertens. “Pas als alle vijf ingrediënten aanwezig zijn, is er sprake van chemistry.”