Vrouwen meestal financieel de klos van scheiding

Vrouwen gaan er gemiddeld financieel het meest op achteruit na een echtscheiding. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat vrouwen meer koopkracht verliezen dan mannen en ook vaak degenen zijn die het koophuis verlaten waar ze samen met hun ex woonden. Dat schrijft Trouw.

De onderzoekers hebben mannen en vrouwen tot en met 2019 gevolgd nadat die in 2014 uit het huwelijk waren gestapt. Daarbij keken ze alleen naar mensen van 25 tot 60 jaar. Vrouwen bleken een jaar na de echtscheiding 29 procent minder koopkracht te hebben dan mannen in dezelfde situatie.

Een belangrijke verklaring is dat mannen doorgaans meer verdienen dan vrouwen, die ook vaker een deel van de werkweek en hun loopbaan opgeven om voor het gezin te zorgen. Dat breekt hen na een scheiding op.

In de jaren na de echtscheiding ging de gemiddelde koopkracht van vrouwen wel weer sneller omhoog, maar niet genoeg om de daling van vlak na de relatiebreuk volledig te compenseren. Na vijf jaar was de koopkracht van vrouwen nog steeds 21 procent lager dan die van mannen die in hetzelfde jaar waren gescheiden.