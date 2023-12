Kwart van broers en zussen kibbelt op volwassen leeftijd nog steeds

Gekibbel tussen broers en zussen, vrijwel geen enkel gezin ontkomt eraan. Of het nu gaat om wie er wint met een spelletje of wie er het laatst naar bed mag, kinderruzies zijn van alle tijden, maar niet zelden gaan ze ook op volwassen leeftijd door.

Volgens een onderzoek van de Britse internettelevisiedienst Now TV onder 2000 volwassen Britten is een kwart nog altijd aan het ruziën met broer of zus. Volgens 43 procent komt de onmin vooral tot uiting op familiebijeenkomsten zoals verjaardagen en kerst. Dan draait het vaak om wie het leukste cadeautje geeft of het gezelligste feestje organiseert.

Gemiddeld kibbelen broers en zussen twee keer per maand. Zussen meer dan broers. Er is enerzijds competitie op het gebied van vakanties, huizen of kinderen en anderzijds is er ruzie over minder belangrijke thema's, zoals de politiek of wat je moet kijken op tv.

Het is moeilijk om los te komen van een dergelijke gezinsdynamiek, schrijft Het Laatste Nieuws. Zo vervallen volwassen kinderen thuis vaak in gewoontes van vroeger. En daar hoort ook het gekibbel bij.