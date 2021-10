De belangrijkste voorspeller van echtscheiding – en wat je er aan kunt doen

Na vier decennia onderzoek ziet 's werelds meest vooraanstaande huwelijkstherapeut een duidelijk patroon bij stellen die niet bij elkaar bleven.

John Gottman, auteur van The Seven Principles for Making Marriage Work , is een van 's werelds meest vooraanstaande huwelijkstherapeuten.

Hij heeft vier decennia besteed aan het bestuderen wat echt een scheiding veroorzaakt - en wat je er aan kunt doen.

Na al dat onderzoek merkte Gottman een duidelijk patroon op bij paren die niet bij elkaar bleven, en definieerde de belangrijkste oorzaak.

Het is minachting .

Dat je ruzie hebt is normaal, en in zekere zin gezond. Dat de een iets wil dat de ander niet wil is onvermijdelijk. Dat je het niet over alles eens bent is logisch. Maar hoe ga je daarmee om? Gun je de ander zijn (haar) standpunt, overtuiging of voorkeur? Of vind je je eigen idee superieur en dus jezelf beter dan haar (of hem). Daar gaat het om, volgens Gottman.

Stel je voor dat je een terugkerend probleem bespreekt, zoals een moeilijke schoonmoeder of een groot verschil in libido. "Partners die op weg zijn naar een echtscheiding hebben de volgende neigingen de argumenten van de ander te minachten. Dit leidt tot wat we 'diffuse fysiologische opwinding' of 'flooding' noemen waarbij het lichaam van een of beide partners hormonen afgeeft, de hartslag versnelt, spieren raken gespannen, de huid wordt heet of zweterig.

Vaak stopt op den duur een van beide partners de confrontatie. "Relaties sterven door ijs in plaats van door vuur. Sommige stellen stoppen uiteindelijk met proberen om met elkaar in dialoog te gaan. Ze vinden het te moeilijk of pijnlijk. Ze geven het op. Ze groeien verder weg en leven meer als huisgenoten dan als echtgenoten. Uiteindelijk is emotionele onthechting echt het ultieme teken van een relatie die op echtscheiding afstevent. Als jullie allebei nog steeds ruzie hebben, is dat goed nieuws."