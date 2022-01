6 eigenschappen die een man tot een fijne partner maken

Wat maakt een man tot een goede partner, waar vrouwen op vallen? Waarop moet je letten als vrouw om niet met een nare man opgezadeld te raken?

1. Ze zijn eerlijk.

Een goede man zal zijn partner de waarheid vertellen over waar hij staat over veel zaken, ook over jou. Hij zal geen spelletjes spelen met je emoties en zal je laten weten wat hij oprecht denkt en voelt. Je zult een gevoel van stabiliteit en vertrouwen voelen in zijn aanwezigheid.

2. Ze zijn dankbaar.

Er zijn maar weinig dingen aantrekkelijker dan te weten dat een man je waardeert.

Goede mannen waarderen wat ze hebben, wat het geluk in zichzelf en hun relaties vergroot. Dankbaarheid creëert positieve energie.

3. Ze zijn aanwezig.

Een goede man zal aanwezig zijn in je leven. Of dat nu betekent dat hij je verrast met je favoriete latte of een sms'je stuurt sturen voor die moeilijke afspraak met je baas, een goede man wil deel uitmaken van je leven - en dat is te merken.

4. Ze luisteren.

Communicatie is het belangrijkste aspect van elke relatie. Toch is een van de meest voorkomende klachten van vrouwen dat mannen niet luisteren.

Goede mannen weten hoe ze moeten luisteren of zijn bereid het te leren. Ze zullen oogcontact maken en het vermogen hebben om stil te blijven terwijl ze laten zien dat ze verbonden zijn met jou en dat wat je zegt belangrijk voor hen is.

5. Ze hebben empathie.

Narcisten en wat hen drijft, krijgen veel aandacht. Maar als empathie een sleutelkwaliteit is die narcisten missen, kunnen geschikte mannen die in overvloed bieden – en dat is aantrekkelijk. Empathie is het vermogen om de gevoelens van een ander te delen en te begrijpen.

6. Ze zijn vrijgevig.

Van al hun geweldige eigenschappen en gedrag is de vrijgevigheid van good guys misschien wel de aantrekkelijkste. Een goed mens geeft vrijelijk van zichzelf, inclusief zijn tijd, aandacht, dankbaarheid, liefde. Hij is het tegenovergestelde van egoïstisch of gierig en vindt het fijn om te geven en delen met anderen.