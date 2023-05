10 tips om je relatie ​​gelukkig en duurzame te maken (of te houden)

Een fijne en langdurige relatie ontstaat niet van zelf. Daar moet je iets aan doen. De drie meest voorkomende redenen waarom mensen scheiden zijn gebrek aan belangstelling voor elkaar, uit elkaar groeien ontrouw en conflict/ruzie. Daar valt aan te werken.

Therapeute en wetenschapper Ann Gold Buscho Ph.D. heeft 10 tips om te groeien

1. Laat wrok zich niet opstapelen.

Te vaak vegen we wrok onder het tapijt omdat het te eng is om onder ogen te zien. Maar onder het tapijt is het niet weg, het kan juist gaan rotten en groeien. Die aanpak werkt dus nooit. Negeer de vroege waarschuwingssignalen niet. Kleine problemen vergen veel minder strijd dan een berg problemen die zich in de loop van maanden en jaren hebben opgehoopt.

2. Wees verantwoordelijk voor jouw aandeel in problemen.

Accepteer de verantwoordelijkheid als het jouw probleem is. Als je eerlijk en oprecht bent in het erkennen van jouw aandeel in de problemen, zal je partner waarschijnlijk ook die van hem/haar onder ogen zien. Kijk naar binnen voordat je alle schuld op je partner legt. Wees open en doorzichtig over hoe je je voelt, en als je spijt of verzoeken hebt, praat er dan over. Maak excuses als dat nodig is. Erken misverstanden en vooral die waarvoor je verantwoordelijk bent.

3. Herzie je verwachtingen over de relatie en je partner

Zijn je verwachtingen realistisch? Hoe zit het met de verwachtingen van je partner? Zijn ze veranderd sinds je kinderen hebt gekregen, of sinds je carrière is begonnen of sinds je met pensioen bent gegaan? Verwacht niet dat je partner veel zal veranderen! Accepteer je partner voor wie hij/zij is, met gebreken en al.

4. Spreek waardering uit voor de positieve dingen die je partner in jouw leven brengt.

Zoek naar dingen die hij of zij doet of zegt die goed voelen, en vertel hem/haar dat. Toon je dankbaarheid. Laat je genegenheid zien.

5.Reserveer wekelijks tijd voor een rustig uurtje om naar elkaar te luisteren.

Geef elkaar de tijd om te praten terwijl je aandachtig en met empathie luistert . Stel vragen om je partner aan te moedigen zich meer open te stellen. Luister zonder weerwoord. Laat zien dat je begrijpt wat ze hebben gezegd door te herhalen wat je denkt te hebben begrepen. Laat je partner zich gehoord en begrepen voelen. Alleen dan zullen ze openstaan ​​om naar je te luisteren.

6. Praat over je waarden en wat voor jou belangrijk is in het leven.

Praat over je doelen voor de toekomst en hoe je elkaar kunt steunen zodat jullie allebei je doelen bereiken. Ontwikkel de diepe vriendschap die de basis vormt van het huwelijk.

7. Word samen beter in het oplossen van problemen.

Soms kun je compromissen sluiten om de vrede te bewaren. Niet elk probleem hoeft te worden bevochten en gewonnen. De belangrijke dingen, zoals het beheren van geld, ouderschap of carrière, vereisen goede probleemoplossende vaardigheden.

8. Wees geen verzamelaar van wrok.

Laat wrok los. Vasthouden aan woede is giftig voor jou en de relatie. Oefen vergeving en ontwikkel een cultuur van vergeving in je relatie. "Een gelukkig huwelijk is de verbintenis van twee goede vergevingsgezinden mensen."

9. Maak tijd voor plezier.

Als je het gevoel hebt dat je uit elkaar bent gegroeid, plan dan een paar dates, net zoals je deed toen je het hof maakte. Samen nieuwe dingen doen. Maak tijd vrij om elke week samen iets te doen wat je leuk vindt.

10. Wacht niet tot het te laat is om professionele hulp te zoeken.

De trieste statistiek is dat de meeste paren zes jaar te laat huwelijkstherapie zoeken.