Je relatie goed houden? ‘Partners hangen vaak te veel aan de persoon die we vroeger waren’

Een partner vinden en dan nog lang bij elkaar blijven ook, het lijkt steeds ingewikkelder te worden. Dat heeft deels met onze mindset te maken, legt sociologe Elisabeth Timmermans uit in Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Je moet aan een relatie willen werken en niet de overtuiging hebben dat het vanaf het begin perfect moet zijn. “Uit onderzoek blijkt dat mensen die dat soort ‘destiny beliefs’ hebben een relatie sneller opblazen zodra er moeilijkheden opduiken. Ze trekken bij de minste strubbeling de conclusie dat hun relatie toch niet sterk genoeg is. Maar het loopt natuurlijk niet vanzelf. Je moet eraan werken. Een relatie vraagt een groeimindset, geen ‘destiny mindset’.”

Magische klik

Timmermans legt uit dat je ook van een eerste date niet te veel moet verwachten. “Mensen verwachten meteen een fantastische klik. Als die er niet is, haken ze vaak snel af. Maar tijdens een online date kan je dat gevoel maar heel moeilijk creëren. Bij zo’n date zijn we kritischer dan in het dagelijkse leven. Het voelt bijna als een sollicitatiegesprek. Ik geef de singles die ik begeleid daarom altijd een beetje psycho-educatie en bereid hen erop voor dat die magische klik er wellicht niet meteen zal zijn.”

“Het is gevaarlijk om iemand op één moment te beoordelen. Ik raad hen aan om het niet te snel af te blazen. Misschien zal dat wowgevoel zelfs nooit komen. Sommige mensen zijn namelijk nooit overweldigd in hun leven, maar ze verwachten wel dat de liefde zich zo zal aandienen. Dat is niet realistisch.”

Datenight

Vind je toch de ware, hoe houd je de romantiek er dan een beetje in? “Romantiek betekent voor iedereen iets anders. Je moet de ander dus willen zien en horen om een romantische daad te stellen. Daarvoor moet je de tijd nemen, ook als je al jaren samen bent. Partners hangen vaak te veel vast aan de persoon die we vroeger waren. Er is te weinig ruimte om de persoon die we vandaag zijn te leren kennen. Gelukkig zijn hier vandaag de dag ook handige tools voor, zoals de ‘Gottman Card Decks App’, ontwikkeld door The Gottman Institute in de VS. Hun vragenlijsten en opdrachtkaarten brengen je als koppel dichter bij elkaar. Dus, voor je een datenight organiseert: zorg er tenminste voor dat je weet wat een datenight voor de ander betekent.”