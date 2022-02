Of hij of zij de ware is? Eén vraag volstaat

Veel mensen lijken het ingewikkeld te vinden om er achter te komen of hun (mogelijke) partner de ware is. Sommigen maken zelfs lijstjes van wat voor hem (haar) pleit en wat tegen haar (hem).

Relatiedeskundige professor Bruce Y. Lee zegt dat al die losse vragen en twijfels kunnen worden vervangen door een vraag. Stel jezelf bij het nemen van een belangrijke relatiebeslissing de vraag: "Ben ik sterker met deze persoon dan zonder de persoon?"

Maak zij me sterker, of juist zwakker. Ga ik groeien, of houdt de relatie me juist klein.