Zo leer je narcisten herkennen en jezelf te beschermen

Coach en ervaringsdeskundige Nelly De Keye vertelt aan HLN je hoe je een narcist herkent, begrijpt en overleeft. “Het tragische aan de narcist is: hoezeer hij of zij ook naar echte gevoelens en liefde verlangt, hij of zij heeft er geen toegang toe.”

• Is eerst liefdevol en naarmate de relatie vordert minachtend

• Charmant voor de buitenwereld

• Zijn/haar behoeften gaan altijd voor op de jouwe

• Voortdurende behoefte aan bevestiging en bewondering

• Superieur en arrogant gedrag

• Weinig of geen empathie

• Gesprekken draaien altijd rond hem/haar

• Vaak afgunstig op het succes van anderen

• Houdt zich niet aan regels en afspraken, verwacht wel dat jij je eraan houdt

• Pathologische leugenaar en bedrieger

• Kan moeilijk alleen zijn

• Zuigt alle energie uit jou door onvoorspelbaar gedrag

• Ervaart elke opmerking als persoonlijke kritiek

• Manipuleert je met woede-uitbarstingen zodat je terechte kritiek inslikt

• Geeft jou de schuld van wat fout loopt

• Heeft weinig of geen echte vrienden

• Ondermijnt je imago bij anderen, om je te isoleren van de buitenwereld

• Verraadt en manipuleert mensen

• Echte communicatie is niet mogelijk. Vermijdt het gesprek of wordt boos

• Makkelijke prooi voor verslavingen