Hoe kom je erachter wat je echt wilt in het leven?

Sommige mensen lijken precies te weten wat ze willen: als kind dromen ze al van hun bruiloft, hun eigen huis, een vaste baan - en daar lijken ze als volwassenen ook blij mee te zijn.

Maar heel veel van ons hebben geen idee wat we willen: een veilige baan - of toch liever digital nomad? Een stabiele relatie – of de ultieme vrijheid? Een huis kopen – of verhuizen van huurwoning naar huurwoning? Alles lijkt zijn voordelen te hebben.

Psychotherapeut Ferdinand Osang, werkt bij de studentenadviesdienst van de Freie Universität Berlin. Hij legt uit hoe je erachter komt wat je wilt in het leven - en waarom je geen vaste doelen moet stellen.

"Het is belangrijk om de druk van beslissing weg te halen door er bewust de tijd voor te nemen. Je moet jezelf afvragen: wat willen anderen van mij - en wat wil ik zelf? Voor die zelfreflectie heb je afstand nodig. Voor veel jongeren is het een belangrijke eerste stap om onafhankelijk te worden van de mening van hun ouders, voor ze belangrijke besluiten nemen."

"Het is vaak moeilijk om naar jezelf te luisteren. Daarom adviseer ik studenten te mediteren. Door regelmatige meditatie ontwikkelen we een betere intuïtie omdat het ons in staat stelt om het achtergrondgeluid af te sluiten en naar onszelf te luisteren."

"Lijsten met voor- en nadelen kunnen helpen, maar weerspiegelen in de eerste plaats de rationele aspecten van een besluit, niet onze gevoelens. En ja: het antwoord is helaas niet altijd even duidelijk."

"Zelfrespect speelt een enorme rol: degenen die zich veilig voelen over zichzelf hebben meestal geen moeite met het nemen van beslissingen. Maar als je aan jezelf twijfelt, is dat veel moeilijker."

"Ik ben geen fan van het stellen van harde doelen. Dit verhoogt de druk en de kans op teleurstelling. Dat kan ook leiden tot een crisis. Het is beter om de zaak openlijk te benaderen en te zeggen: dat zou mooi zijn, maar het hoeft niet."

"De zoektocht naar wat we willen is wat het leven spannend maakt. Als we precies wisten wat we wilden, zou het leven behoorlijk saai zijn."