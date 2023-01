Een op de vijf mensen blijft bij partner vanwege het geld

Huizen zijn duur, de inflatie is hoog. Het is reden voor koppels om maar bij elkaar te blijven, want een gedeeld huishouden is een pak goedkoper dan het single bestaan.

Uit onderzoek onder 1500 mensen blijkt dat een kwart ontevreden is over hun relatie, maar bijna de helft wil het nog niet opgeven. Een vijfde zegt bij elkaar te blijven om financiële redenen, blijkt uit onderzoek van Mediumchat. Ook de kinderen vormen voor 15 procent genoeg reden om de handdoek nog niet in de ring te gooien.

40 procent is bovendien bang zich eenzaam te voelen zonder relatie. Ook heeft 23 procent angst het financieel niet te redden zonder de ander. Het grootste deel van deze groep is tussen de 36 en 45 jaar. Jongeren vrezen vooral geen nieuwe woning te kunnen vinden.

Financieel adviseur en echtscheidingscoach Ineke Alkema merkt dat ook in haar praktijk. "Ik zie veel relaties beschadigd raken”, zei ze eerder in Metro. "Toch blijven ze nog vaak samen onder één dak wonen, omdat het gewoonweg niet anders kan. Het komt in de praktijk helaas voor dat mensen als alternatief een caravan op de oprit zetten.”