De gevaarlijkste emotie na een scheiding: hoop

The Huffington Post, topsite uit het Vaderland van de Divorce, heeft een aparte sectie over scheiden. Daaruit deze goede raad:

Koester na afloop geen Hoop.

1. Het brengt je tot verkeerde besluiten als je ze neemt vanuit de gedachte dat het misschien goed komt

2. Het verlengt de ellende in je ziel

3. Het sluit je af van de rest van je leven, inclusief een nieuwe partner