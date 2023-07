Wanneer verandert ‘je grenzen bewaken’ in een ander je wil opleggen?

Tot hier en niet verder, iedereen heeft zo zijn grenzen, maar ergens moeten jouw grens en die van je partner elkaar ontmoeten, anders word je het nooit eens. Ook kunnen regels, die een ander je oplegt, worden verpakt als grenzen.

Dan ben je mogelijk bezig met therapy speak, een term die in de VS in zwang raakt. “Theraphy speak maskeert controlerend gedrag. De verzender verpakt zijn woorden positiever. Dat maakt het moeilijk voor de ontvanger om iets in vraag te stellen, waardoor de ontvanger ook sneller aan zichzelf zal twijfelen”, zegt de Amerikaanse therapeut Jeff Guenther.

De Vlaamse relatietherapeut Vanessa Muyldermans maakt graag onderscheid tussen grenzen en regels: “Een grens komt vanuit jezelf op basis van je eigen gevoel. Het is eerst en vooral belangrijk om voor jezelf uit te maken wat je behoeften zijn en waar die vandaan komen: Wat heb ik nodig om mij goed te voelen in een relatie en hoe kan ik dat bekomen? Van daaruit komen die grenzen”, legt ze uit bij HLN.

“Je hebt daar ook categorieën in. Een grens kan echt noodzakelijk zijn om je gelukkig en veilig te voelen in je relatie, maar je kan ook compromissen sluiten over bepaalde grenzen. Als volgende stap moet je met je partner bespreken hoe die jou kan ondersteunen om je behoeften ingevuld te krijgen. En het is niet oké als die dat dan niet doet of weglacht.”

Het is dus niet omdat jij je grenzen aangeeft, een ander zich daar maar naar moet voegen. Je zult elkaar op een bepaald punt tegemoet moeten komen.