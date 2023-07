Heb jij thuis een ‘man child’ zitten? Dit doe je eraan (het is niet alleen zijn schuld)

Hij eet alleen gezond als jij voor hem kookt, zijn huis is een bende en hij speelt het liefst de hele dag videogames. Mogelijk heb je dan te maken met een man child. Op TikTok klagen mensen steen en been over hun 'kleuter'.

De hashtag #manchild heeft al meer dan 100 miljoen hits, maar het fenomeen is geenszins nieuw. De term staat zelfs in de Cambridge Dictionary en wordt omschreven als: 'een man die zich niet kalm, serieus of verstandig gedraagt, zoals je zou verwachten bij iemand van zijn leeftijd'. Ook was er decennia geleden al zoiets als het Peter Pan-syndroom. Kortom: de man die maar niet volwassen wil worden, is van alle tijden.

Beiden schuldig

Klinisch psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie herkent het beeld. “In mijn praktijk zie ik vaak koppels die klagen over dit probleem. Een van de partners, veelal de man, gedraagt zich als een kind, ontloopt zijn verantwoordelijkheden en neemt veel minder huishoudelijke taken op zich dan de ander.”

Maar de vrouw faciliteert dit gedrag. Relatietherapeut Sabrina De Pauw: “Je kan niet alleen de man alles verwijten. Je kiest als vrouw om in een relatie te gaan met zo’n man. Dat zegt ook iets over jou. Het is pas als een vrouw in een soort moederrol kruipt, dat de man zich meer als een ‘man child’ gedraagt.”

De oplossing? Zoals zo vaak: communiceren. De Bie: “Ik zal het even schetsen met een voorbeeld. Een vrouw wil misschien dat al het speelgoed van de kinderen opgeruimd is voor ze gaat slapen. Voor de man mag alles blijven liggen, want de kinderen spelen de volgende dag er toch opnieuw mee. Als je die verwachtingen niet uitspreekt, leidt dat tot wrevel. Daarom is open communicatie en een duidelijke takenverdeling cruciaal binnen een relatie.”