Man doet huwelijksaanzoek, gaat champagne halen en vindt bij terugkomst zijn geliefde onderaan klif

Wat begon als een heel romantische avond, eindigde in een drama. Nizamettin Gursu vroeg op een klif in de Turkse stad Çanakkale zijn vriendin Yesim Demir ten huwelijk. Nadat ze ja had gezegd, ging hij champagne en hapjes uit de auto halen. Toen hij terugkwam, lag zijn verloofde dood beneden aan de klif.

De 39-jarige vrouw was ruim 30 meter naar beneden gevallen. Het koppel was gaan picknicken op de klif en wilde van de zonsondergang genieten. Het was voor Gursu het perfecte moment om zijn geliefde ten huwelijk te vragen. Ze zei volmondig ja, waarna hij zich naar zijn auto haastte voor de versnaperingen.

In die enkele ogenblikken veranderde de feestelijke gebeurtenis in een ramp. Zijn verloofde leefde aanvankelijk nog, maar overleed later in het ziekenhuis. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Wel zei Gursu dat ze samen veel alcohol hadden gedronken.