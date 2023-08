5 inzichten van gescheiden koppels die kunnen voorkomen dat je uit elkaar gaat

Scheiden doet lijden. Een lijden dat volgens gescheiden koppels zelf vaak te voorkomen was geweest. Uit onderzoek van Forbes onder duizend Amerikanen blijkt namelijk dat de meerderheid van de mensen denkt dat ze hun huwelijk hadden kunnen redden.

Ze noemen vijf inzichten waardoor ze achteraf denken dat de scheiding niet nodig was geweest.

Ze hadden zich bewuster moeten zijn van de normen en waarden van hun partner. Ze hadden zich beter moeten realiseren dat het in een huwelijk gaat om het commitment dat je naar elkaar toe aangaat. Ze hadden langer moeten wachten met het krijgen van kinderen. Ze hadden eerder een relatietherapeut moeten inschakelen. Ze hadden niet zo snel moeten trouwen.

Kinderen blijken een heikel punt in relaties. Verschillende normen en waarden en andere ideeën over de opvoeding of de verdeling van het huishouden waren vaak bron voor conflicten, aldus de respondenten in de studie. Ook ervoeren ze veel onenigheid over carrièrekeuzes en relaties met de (schoon)familie.