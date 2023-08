4 op de 10 mensen gaat ‘financieel vreemd’: “Niemand wil onderdoen voor een ander”

Verzwijg je maar liever hoe duur die nieuwe schoenen precies waren, heb je een geheime spaarrekening of zelfs schulden waar je nooit over hebt verteld? Financieel vreemdgaan komt in verschillende gradaties. Maar het is altijd beter om eerlijk te zijn, aldus relatietherapeuten.

Vier op de tien samenwonende of getrouwde Amerikanen gaat financieel vreemd volgens onderzoek uit 2019 van Emily Garbinsky. Een kwart vindt het lastig om over geldzaken te praten. Ruim 60 procent van de vrouwen praat liever over hun gewicht dan over hun banksaldo en 20 procent van de geliefden weet niet wat hun partner verdient of hoeveel er op de spaarrekening staat.

Budgetcoach en professional organizer Sara Van Wesenbeeck legt uit waarom dat zo is. “Onze ongemakkelijkheid komt voort uit het feit dat we geld zien als een privékwestie. Dat idee wordt nog steeds van generatie op generatie doorgegeven: niet alleen tussen partners onderling, maar ook naar de kinderen toe is er amper financiële transparantie.”

“Bovendien schuilen er heel wat emoties achter de cijfers. Door over geld te praten, stel je je toch kwetsbaar op. Voor heel wat mensen zegt hun loonstrookje namelijk ook iets over hun persoonlijke waarde. En niemand wil onderdoen voor een ander.”

“Geld heeft nu eenmaal een betekenis”, vult Chloé De Bie aan. “Een inkomen zorgt voor stabiliteit, zekerheid en onafhankelijkheid. Maar als de ene meer blijkt te verdienen dan de ander, dan leidt dat tot onevenwicht. Want wat is dan een ‘eerlijke’ verdeling? Hoe meer geld, hoe meer macht: die overtuiging zit nog rotsvast in ons brein verankerd. Daardoor gaan we discussies over geld uit de weg, of blazen we ze op tot enorme proporties.”

Communicatie is, zoals zo vaak bij relatieproblemen, de sleutel. “Makkelijk is dat niet: we hebben ­allemaal wel wat financiële bagage in onze rugzak zitten, en houden er andere normen en waarden op na. Daarom is het zo ­belangrijk dat je geldzaken bespreekbaar maakt. Van de liefde alleen kan je nu eenmaal niet leven.”