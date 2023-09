Als je relatie slecht is geworden door jullie kind, moet je nog een kind nemen

Vaders zijn (gemiddeld) een stuk ongelukkiger met hun relatie/huwelijk als het eerste kind geboren is.

Aan een grote groep mannen in Duitsland hoe tevreden ze waren met hun relatie en hun partner. De maximale score die gehaald kon worden was 27.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS One, bleek dat mannen een hoog niveau van geluk rapporteerden – een score van 20,3 op 27 – voordat hun eerste baby werd geboren, maar die score daalde acht weken na de geboorte naar 18,8 en naar 16,6 14 maanden later.

Op het moment dat hun baby twee wordt, blijft hun tevredenheidsniveau laag, namelijk 16,7, en is er vrijwel geen sprake van herstel.

Hun ‘relatietevredenheid’ lijken echter te herstellen nadat ze een tweede kind hebben gekregen.

Tweedevaders starten vanuit een lager geluksniveau in hun relaties, met een score van 17,5 vóór de geboorte van hun tweede kind, en zien ook een dip (naar 16,3) acht weken na de geboorte. Hun tevredenheidsniveau begint echter te stijgen en bereikt 17,4 na 14 maanden en 18,1 na twee jaar, waardoor ze zich gelukkiger voelen dan voordat hun tweede kind werd geboren.